Bodrum'da çifte tabancalı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 4 yaralı (3)

SALDIRIDA ÖLEN GENÇ İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Sess Beach Clup işletmecisi Celal Yarar, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı, çifte silahlı saldırının kendilerine yönelik olmadığını öne sürdü. Yarar, "Komşu işletme Çilek Beach Club'tan ateş ederek gelen saldırganın tabancalarından çıkan kurşunlar bizim işletmemize kadar geldi. Asıl saldırının oraya olduğunu düşünüyoruz. Bir çalışanımız yaralandı, bir çalışanımız da yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz" dedi.

Bu arada saldırıda yaşamını yitiren Furkan Say'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Say 'ın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği, saldırıda kalçasına isabet eden kurşunla yaralanan Nesibi Günenç'in bugün ambulans uçak ile ameliyat için İstanbul'a nakledileceği belirtildi.

Saldırıda sırtından yaralanan iki müşteriden birinin televizyon sunucusu Jess Molho'nun eşi bir çocuk annesi Zeynep Molho olduğu öğrenildi. Molho'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede saldırganın iki tabancayla 26 el ateş ettiği ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI