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Bodrum'da CHP'lilerden 'Şeker Fabrikaları' için imza kampanyası

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), ()- CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından, ilgili bakanlıklara iletilmek üzere şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için imza kampanyası başlatıldı. Türkiye genelinde toplam 14 şeker fabrikası ile...

Bodrum'da CHP'lilerden 'Şeker Fabrikaları' için imza kampanyası

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), ()- CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından, ilgili bakanlıklara iletilmek üzere şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için imza kampanyası başlatıldı.
Türkiye genelinde toplam 14 şeker fabrikası ile ilgili yapılan özelleştirme çalışmalarının başlatıldığına dair açıklamalara tepkilerini daha önce dile getiren CHP Bodrum İlçe Başkanlığı, şimdi de Bodrum merkez başta olmak üzere tüm mahallelerinde bulunan pazaryerlerinde dün imza kampanyası başlattı.
CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, yönetim kurulu üyeleri ve partililer, Bodrum pazaryerinde kurdukları imza stantlarına 'Şeker fabrikaları satılmasın', 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' yazılı afişler asıp, imza topladı. İmza kampanyası Bodrumlular tarafından büyük ilgi gördü. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, imza masalarının tüm mahallelerde bulunan pazaryerlerinde pazar kurulduğu günlerde bir hafta boyunca devam edeceğini, vatandaşlardan imza desteği beklediklerini söyledi. Seymen, şöyle konuştu:
"Cumhuriyetimizin kuruluşunda ilk sanayi hamlesi olarak inşa ettiğimiz ve kendi fabrikalarını kendisi kuran devlete ait 25 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararı kamuya ait  diğer fabrikalarının kapatılması gibi fabrikalarında ileride kapatılmasına yol açacaktır. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon insana iş ve ekmek kapısı olan 250 bin çiftçiye yerinde üretim imkanı sağlayan, ülkemizdeki toplam şeker üretiminin nişasta bazlı şekere verilen oran kotasının geçici olarak yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesi yine iktidarın iki yüzlülüğünün tipik bir örneğidir. İleride bu kotanın yine arttırılmayacağının hiçbir garantisi yoktur. 5 puanlık nişasta bazlı şeker kotasının karşılığı pancardan üretilen 135 bin ton şekere, 1 milyon 350 bin ton pancar üretimine, 50 bin pancar çiftçisinin üretim yapmamasına ve en az 3 şeker fabrikasının çalıştırılmamasına yol açmaktadır. Nişasta bazlı şeker üretimi insanlarımızda obeziteye yol açarak ciddi sağlık sorunları çıkarmaktadır. Nişasta bazlı şeker gelişmiş ülkelerde toplam şeker üretiminin yüzde 1 veya 2'si kadardır. Aşağıda imzası olan bizler şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin acilen durdurulmasını talep ediyoruz."

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