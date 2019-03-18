Bodrum'da caretta caretta ölü bulundu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da sahilde, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Haremtan Koyu Sahili'nde sabah saatlerinde dolaşan çoban, sahilde hareketsiz şekilde duran caretta careta'yı görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, ölü olduğu belirlenen caretta caretta'yı inceledi. Üzerinde herhangi bir kesici veya ateşli silah yarası bulunmayan caretta caretta'nın bedeni, Bodrum Geçici Hayvan Merkezi'ne götürüldü. Yapılacak nekropsi sonrası caretta caretta'nın ölüm nedeninin belirleneceği belirtildi.



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