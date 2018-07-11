Bodrum'da biri ölü diğeri yaralı 2 caretta caretta bulundu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da, biri yaralı, diğeri ise telef olan 2 caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulundu. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından sudan çıkartılan yaralı deniz kaplumbağası tedavisi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi.

​Bodrum'da, dün saat 19.30 sıralarında, Güvercinlik Koyu'nda denize giren vatandaşlar, kıyıdan 100 metre açıkta, yüzmekte güçlük çeken caretta caretta olduğunu fark edip, AKUT Bodrum ekibinden yardım istedi. AKUT Bodrum Ekibi Lideri Saadettin Uslu, 3 kişilik bir ekiple bölgeye gelip, 35 yaşlarında olduğu sanılan 60 kilogram ağırlığındaki dişi caretta caretta'yı sudan çıkardı. Başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağası tedavisi için merkezi Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan DEKAMER yetkililerine teslim edildi. Yaralı deniz kaplumbağası özel PVC bir havuz içine alınarak, tedavisi için Ortaca'ya götürüldü.

AKUT Bodrum ekibi, bölgedeki araştırmaları sırasında bu defa 25 yaşlarında, 40-45 kilogram ağırlığında, kabuğu parçalanıp, karnı yarılmış bir başka caretta caretta daha buldu. Bu deniz kaplumbağası da sudan çıkartılıp, gömüldü.

AKUT Bodrum Ekibi Lideri Saadettin Uslu, "Hem ölen, hem de ağır yaralı caretta caretta dışarıdan fiziki şiddete maruz kalmış. İnşallah tedaviye alınan yaralı deniz kaplumbağası sağlığına kavuşacak. Bölgedeki insanlarımız bir yandan duyarlı olup anında bize bilgi verirken, bir yandan da kendini bilmez bazı insanlar vahşice bu hayvanlara eziyet edip, öldürebiliyor" dedi.



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