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Bodrum'da, Belediye Başkan Yardımcısı'nın öldüğü yerde eylem (2)

'KAZA TESPİT TUTANAĞINDA YOL KUSURU OLDUĞUNA DAİR İFADE YOK' Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ'ın 1 hafta önce trafik kazasında öldüğü yerde, fiziksel yapısı bozuk olan yolda önlem alınması için yapılan eylemden...

Bodrum'da, Belediye Başkan Yardımcısı'nın öldüğü yerde eylem (2)

'KAZA TESPİT TUTANAĞINDA YOL KUSURU OLDUĞUNA DAİR İFADE YOK'
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ'ın 1 hafta önce trafik kazasında öldüğü yerde, fiziksel yapısı bozuk olan yolda önlem alınması için yapılan eylemden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Muğla Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluğunda bulunan söz konusu yol, yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda olup, Büyükşehir Yasası dahilinde 4 yıl önce sorumluluğumuza girmiştir. Yol çalışmaları, 12 kilometre 'bitümlü sıcak karışım', 6 kilometresi ise 'sathi kaplama' olmak üzere tamamlanmıştır. Yol güzergâhı boyunca tüm yatay ve düşey işaretlemeler, yol çizgisi, trafik uyarı levhaları ve hız sınır levhaları tarafımızdan yapılmıştır. Söz konusu kazaya ilişkin tutulan tespit tutanağında, yol kusuru olduğuna dair bir ifade bulunmamaktadır."

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