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Bodrum'da bayram yoğunluğu

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da tatilin ilk günlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun ardından sahiller hareketlendi. Kente gelen tatilciler, soluğu sahilde alarak denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kurban Bayramı tatilini geçirmek...

Bodrum'da bayram yoğunluğu

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da tatilin ilk günlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun ardından sahiller hareketlendi. Kente gelen tatilciler, soluğu sahilde alarak denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Bodrum'a gelen tatilciler, ilçe merkezindeki Kumbahçe sahili ve Paşa Tarlası sahilinde hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Tatilciler 35 dereceye ulaşan sıcaklıkta, bol bol denize girip güneşlendi. Sahilleri dolduran tatilciler esnafın da yüzünü güldürdü. Bazı tatilciler kitap okumayı tercih ederken, bazıları da Barlar sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde alışveriş yaptı.
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