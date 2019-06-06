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Bodrum'da 50'nin üzerinde kişi midye yedikten sonra rahatsızlandı

BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da, Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran'dan bu yana 50'nin üzerinde kişinin seyyar satıcılardan alıp yedikleri midye dolmalardan zehirlendikleri belirtildi. Rahatsızlananlar hastanelerde tedavi edilirken, açıkta...

Bodrum'da 50'nin üzerinde kişi midye yedikten sonra rahatsızlandı

BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da, Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran'dan bu yana 50'nin üzerinde kişinin seyyar satıcılardan alıp yedikleri midye dolmalardan zehirlendikleri belirtildi. Rahatsızlananlar hastanelerde tedavi edilirken, açıkta midye satışı durduruldu.
Bodrum'da 3 Haziran'dan bu yana 50'nin üzerinde kişi, sokakta seyyar satıcılardan aldıkları midye dolmaları yedikten sonra rahatsızlandı. Hastanelere gidenlerin tedavileri yapılıp taburcu edildi. Harekete geçen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri de sokaklarda midye dolma satışının önlenmesi için çalışma başlatttı.
Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'Bodrum'da, açıkta midye dolma satışları, halkımızın son günlerde yaşadığı gıda zehirlenmesi vakaları dolayısıyla bir süreliğine durdurulmuştur. Halk sağlığını tehdit eden gıdalarla ilgili harekete geçen Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerekli denetimlere başlamıştır. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında, nerede üretildiği belli olmayan ve açıkta satılan midyeleri tüketmemeleri önemle rica olunur' denildi.

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