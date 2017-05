Bodrum'da 300 kişiden 'Atatürk'e hakaret' iddiasıyla suç duyurusu

BODRUM'da, bir televizyon programında Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve annesine hakaret edildiği idiasıyla bugün 300 ayrı kişi, Savcılığa şikayetçi oldu. CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, "Bundan sonrada tepkilerimizi vermeye devam edeceğiz. Ulu Önder Atatürk ve annesi hakkında söylenenler tam anlamıyla aymazlıktır, cehalettir, kınıyorum" dedi.Bodrum'da sivil toplum kuruluşları ve parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi, bugün adliyeye giderek, bir programda Atatürk ve yakınlarına hakaret edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Adliyeye dilekçe verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, "Ulu önderimiz Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve hatırasına alenen hakarette bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Atatürk ve hatırasına basın yoluyla tüm Türkiye'nin gözü önünde alenen hakaret eden bu şahıslardan şikayetçi olduk. İlgili şahısların cezalandırılması için gerekli yasal işlemleri başlattık. Bu ne yazık ki bir denemedir, deneyip halkın tepkisini ölçüp her zaman bir adım ileri gitmenin yollarını arıyorlar. Bizler bundan sonrada tepkilerimizi vermeye devam edeceğiz. Ulu Önder Atatürk ve annesi hakkında söylenenler tam anlamıyla aymazlıktır, cehalettir, kınıyorum" dedi. Funda Akçalı ise "Ulu Önder Atatürk ve yakınlarına yönelik her türlü sözlü fiziki ve basın yoluyla hakarete tepki vermeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetin bekçileri adına susmayacağız, yılmayacağız, bu yoldan asla geri atmayacağız. Cumhuriyetimizin değerlerine Atatürk'ümüzün kendisine ve hatıralarına yönelik her türlü saldırının karşısında olacağız" dedi. Grup basın açıklaması yaptıktan sonra adliyeden ayrıldı.

