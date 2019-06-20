Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 12 kaçak göçmenin öldüğü 31 kaçak göçmenin sağ olarak kurtarıldığı fiber tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan 3'ü Türk, 1'i Iraklı, 4'ü Suriyeli, 1'i Filistinli toplam 9 şüpheli adiyeye sevk edildi. Firari 6 şüpheli ise jandarma tarafından aranıyor.17 Haziran Pazartesi saat 06.51'de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olan bir fiber teknenin battığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, 8 dakika sonra intikal ettikleri 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriye, 2'si Yemen, 2'si Somali uyruklu 31 kaçak göçmeni son anda kurtardı. Bota çıkarılan kaçak göçmenler, ilk müdahalelerinin ardından Sahil Güvenlik ekiplerine, 12 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.Bunun üzerine bölgeye bir dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri ile bir bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışma yapan dalış timi, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 12 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kaçak göçmenlerin cansız bedenleri, Bodrum Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı.Facianın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Jandarma soruşturma kapsamında, kurtarılan 31 kaçak göçmenin ifadesine başvurup, bölgede istihbarat çalışması yaptı. Jandarma, batan fiber tekneyi kurtarılan kaçak göçmenler arasında bulunan Filistin uyruklu bir kaçak göçmenin kullandığını tespit etti. Jandarma, ayrıca kaldıkları otel ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kaçak göçmenler ile organizatörlerin kullandığı araçların plakalarını da tek tek tespit etti.Kaçak göçmenlerin denize açıldığı bölgede yapılan incelemede ise içinde Suriyeli bir kadına ait sürücü belgesi ile yakıt fişi olan bir çanta bulundu. Yakıt fişi üzerindeki araç plakasından yola çıkan jandarma, soruşturmayı derinleştirdi. Toplanan delil ve bilgiler doğrultusunda kaçak göçmenleri ölüm yolculuğuna gönderdikleri ileri sürülen toplam 15 şüpheli belirlendi.Düzenlenen operasyonlarlarda şüphelilerden 3'ü Türk, 1'i Irak, 4'ü Suriye, 1'i Filistin uyruklu 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmen kaçakçılığında kullandıkları tespit edilen toplam 6 otomobil ve minibüsten ikisine el konuldu.Gözaltına alınan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilirken, firari 6 şüphelinin yakalanması ve kullandıkları diğer 4 aracın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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