Bodrum'da 1 milyar dolarlık projeye çevreci tepkisi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki cennet Tavşanburnu Koyu'nda kaçak olarak yapıldığı ileri sürülen turistik tesis inşaatı Bodrum Kent Konseyi üyeleri ve çevreciler tarafından protesto edilip, durdurulması istendi. Projenin ortaklarından turizmci Süleyman Demir, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "2004 yılında imzaladığımız projeyi hayata geçiriyoruz. Yapacağımız 1 milyar dolarlık yatırım ile dünya turizminin kalite simgesi olan Four Seasons Otel Resorts'u buraya getiriyoruz. Böyle bir tesisin inşaatının kaçak olması mümkün mü? Allah'ın izni ile 2- 2,5 yıl gibi kısa sürede buraya dünyanın en güzel turistik tesislerinden birini yapacağız" dedi.Bodrum'da mavi yolculuğun başladığı ve tur teknelerinin ön önemli duraklarından biri olan Yalı Mahallesi'ndeki cennet Tavşanburnu Koyu'nda, yaklaşık bin dönümlük arazide yapımına başlanan turistik tesis inşaatının kaçak olduğunu ve ÇED raporu alınmadan inşaata başladığını iddia eden Bodrum Kent Konseyi üyeleri, çevreciler ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri teknelerle koya giderek eylem yaptı. 'Tavşanburnu'ndaki kaçak inşaat durdurulsun' yazılı pankart açan çevreciler, basın açıklaması yaptı. Kent Konseyi Çevre Grubu Sözcüsü Çiğdem Erko, inşaata başlayan firmanın İstanbul merkezli Astay Gayrimenkul ve Halikarnas Turizm ve Yatırım A.Ş. olduğunu belirterek şunları söyledi:"Dünya markası olarak lanse edilen Bodrum, tam da bu nedenle yeşil kalması gerekirken tam da bu nedenle kent kimliğini koruyup, kültürel bir gelişim göstermesi beklenirken ne yazık ki tam aksine, kıyılar başta olmak üzere tüm kara ve denizleri hukuka aykırı biçimde imara açılmış, hızlı bir yapılaşmaya sürecine girmiştir. Yarımadamız, dört bir taraftan acımasız biçimde ablukaya alınmıştır. Bugün de bunun tipik bir örneğini siz değerli yurttaşlar ve kamuoyu ile paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Yalı Mahallesi'nde bulunan Tavşanburnu, hem doğal sit hem de ormanlık bir alandır. Bu bölgenin koruma amaçlı imar planları halen askıdadır, yani kesinleşmemiştir. Dava açılması durumunda ise planın iptal edilmesi ihtimal dahilindedir. Bu yüzden, plan, ÇED gibi süreçler sona ermeden ve mevzuatın gerekleri yerine getirilmeden inşaat izni, ruhsat verilemez. Geçtiğimiz günlerde hem sahada, hem ilgili Bakanlığın sitelerinde araştırmaya başladık. Bu araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz bulguları Bodrum halkıyla paylaştık" dedi.'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'Tavşanburnu Koyu'ndaki yaklaşık 1000 dönümlük arazide 500 civarında rezidans ile otel yapılacağını belirten Erko, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bölgenin Koruma Amaçlı İmar Planları kesinleşmediğinden inşaata başlanması kanunlara aykırıdır. Avan projenin onaylanmış olması, nazım ve uygulama imar planlarına sadece altlık teşkil edebilir. Bu süreç, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının kesinleşmiş ve onaylanmış olmasını gerektirir. Öte yandan bu tip projeler ÇED'e tabidir ancak 30 Kasım 2017 tarihli bir 'ÇED gerekli değildir' belgesi alınmış olduğunu yeni öğrendik. Yaptığımız araştırma sonucu bu belgenin Bakanlığın sitesinde ilan edilmemiş olduğunu gördük. Bu, şu demektir; bu belge ya sahtedir ya da ÇED yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmemiştir. Dolayısıyla butlandır; yani baştan geçersizdir. Bu konuda gerekli girişimleri yapacağız."Erko şöyle devam etti:"Bu arada, 02 Mayıs 2018 tarihinde inşaat sahasında yaptığımız tehlikeli keşif sırasında üzerinde, 'Burası inşaat alanıdır' yazılı boş bir tabela, altında da Halikarnas Turizm Tic. A.Ş. yazılı bir unvandan başka bir şeye rastlamadık. Ruhsat, ada pafta, mühendis adı, imar izni gibi bilgiler bu tabelada yoktu.Dilekçelerimiz ve belgelerimizle birlikte Cumhuriyet Savcılığına gidip suç duyurusunda bulunduk. İhbarımız yerinde görülerek tahkikata başlandı. Ancak, aynı gün tuhaf biçimde başka bir gelişme cereyan etmiştir. Ne tuhaftır ki, yaklaşık 2 ay önce başlayan inşaat için bu ayın olağan Belediye Meclis Toplantısı'nda, yani 03 Mayıs 2018 de verilmiş bir ruhsatı dün öğrenmiş bulunuyoruz. Keşif gezimizin ertesi günü verilen bu ruhsatın kaçak olarak başlamış bir inşaatı yasal kılması elbette mümkün değildir. Çünkü, bu ruhsat bizce geçerli hukuksal dayanaklardan yoksundur. Bunu ispatı için gereken idari ve adli süreçleri başlatacağız. Bu nedenler ışığında bugün bir aradayız ve bu hukuksuzluğu protesto ettiğimizi bu eylemle duyuruyoruz. Bu nedenle yürürlükteki İmar ve ÇED mevzuatına aykırı biçimde başlayan bu inşaat için 02 Mayıs'ta Savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu paylaşmıştık.Kent Konseyi olarak, gerek ruhsat gerekse izinsiz inşaat ile ilgili hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz.""1 MİLYAR DOLARLIK DÜNYA MARKASI PROJE KAÇAK OLABİLİR Mİ?"Projenin ortaklarından Halikarnas Turizm ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Demir ise iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu projeyi tam 14 yıl önce For Seasons Grubu'yla imzaladıklarını ve şimdi hayata geçirdiklerini belirten Demir, şöyle dedi:"Bu iddiaları bana sorsalardı anlatırdım. 35 yıldır Bodrum ve Türk turizmine hizmet ettim bir dünya markası Halikarnas Disko'yu yarattık. Kapandı ama hala konuşuluyor. Benden bizden kimse Bodrum'a veya ülkeme bir zarar verebileceğimizi aklının ucuna bile getirmesin. Aksine buraya yapacağımız 1 milyar dolarlık yatırım ile dünya turizminin kalite simgesi olan Four Seasons Otel Resorts'u buraya getiriyoruz. Böyle bir tesisin inşaatının kaçak olması mümkün mü? Allah'ın izni ile 2- 2,5 yıl gibi kısa sürede buraya dünyanın en güzel turistik tesislerinden birini yapacağız. Burada yüzlerce kişinin çalışmasının yanında Bodrum'a bu kaliteli tesise gelecek lüks ve zengin turist herkesin yüzünü güldürecek. Bodrum böyle değerli markaları hak ediyor."

