Bodrum Cup'ta yarış başlıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle dünyanın en seçkin uluslararası yat yarışmalarından olan American Hospital The Bodrum Cup-Nautical Festival- Regatta 2019'da etaplar yarın başlayacak.Bu yıl 31'inci kez düzenlenecek yarışlar, Bodrum ve Türkiye'nin tanıtımına katkı yapacak. Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliklerinden Bodrum Cup'ta bu yıl yine oluşturulacak sevgi çemberinin yanı sıra, dünyaca ünlü şef Maximilian J.W. Thomae'nin jüri başkanlığında Mavi Yolculuk Yemek Yarışması ile İlhan Koman Deniz Üstü Sergisi ve akustik konserler gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Festivalde yarın ilk yarışta Bodrum-Bodrum rotasında, 'Amerikan Hastanesi İz Bırakanlar: Yusuf Çolak, Murat Dedeman, Ria Van Den Brink Etabı' gerçekleşecek. Bu yıl 180'den fazla tekne, 1500'den fazla denizci ve 10 binin üzerinde katılımcı beklenen yarışlarda 23-24 Ekim'de Kissebükü ve 25 Ekim'de Gümüşlük etapları yapılacak. Bu yılki organizasyon 26 Ekim'de Gümüşlük-Yalıkavak Marina etabı ödül töreni ve final konseriyle tamamlayacak. Yarışlarda birinci olacak ekibe dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın Sonsuz Sütun eserinden ilham alınarak tasarlanan anlamlı kupa verilecek. Koman'ın hayattayken sahip olduğu 114 yaşındaki İsveç yapımı tekne Hulda da yarışta etkinliklere sahne olacak. Ücretsiz gerçekleşecek Nevzat Sayın ile İlhan Koman söyleşisi, 'Zarif Bir Viking', yarın saat 18.00'de Hulda'da yapılacak.KONSERLER RENK KATACAK FİNALİ AJDA PEKKAN YAPACAKHem yarış hem de festival olan The Bodrum Cup, her yıl olduğu gibi çeşitli sanat ve kültür etkinlikleri ile sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapacak. Bodrum Cup'ta farklı günlerde Mehmet Erdem, Ayşe Sicimoğlu, Evrencan Gündüz, Kalben gibi sanatçılar sahne alacak. The Bodrum Cup, kapanış konserini Süperstar Ajda Pekkan ile yapacak. Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Ajda Pekkan’ın konseri, 26 Ekim Cumartesi günü Yalıkavak Marina'da saat 22.30'da başlayacak. Bu konserden elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı'nın çatısı altında oluşturulan Prof. Dr. Galip Beygü İsen The Bodrum Cup Eğitim Fonu, Bodrum Sağlık Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne bağışlanacak.

