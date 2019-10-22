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Bodrum Cup'ta deniz üzerinde sergi
BODRUM'da 1989 yılından bu yana aralıksız düzenlenip Türkiye'nin en uzun soluklu yelken yarışı olan 31. American Hospital The Bodrum Cup'ta bir ilk gerçekleşti. Dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu...
GENEL 22.10.2019, 21:38
BODRUM'da 1989 yılından bu yana aralıksız düzenlenip Türkiye'nin en uzun soluklu yelken yarışı olan 31. American Hospital The Bodrum Cup'ta bir ilk gerçekleşti. Dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli teknesinde eserlerinden oluşan sergi açıldı.
Bodrum'da hem yarış hem de kültür-sanat festivali olarak düzenlenip ülke tanıtımına büyük katkı yapan organizasyonda, dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli 114 yıllık teknesinde Koman'ın eserlerinden oluşan sergi açıldı. Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve ünlü gazeteci Ayşe Arman katıldı. Her yıl sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapan yarışta Belediye Başkanı Ahmet Aras, Onursal Başkan Erman Aras, Komite Başkanı Süleyman Uysal ve Arman, üzerlerinde, 'İyilik için yelkenler fora', 'Yelkenleri iyilikle doldurduk', 'Dünyayı iyilik kurtaracak' ve 'İyilik bulaşıcıdır' gibi yazılar yazan tabelaları açtı. Katılımcılar, açılışta Bodrum'da üretilen İyilik Atölyesi kolyelerini de taktı. Koman'ın deniz üzerindeki sergisi büyük ilgi çekerken açılışın ardından Mimar Nevzat Sayın söyleşisi düzenlendi. ERA Yelken Kulübü'nün Kültür Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi'nni desteğiyle düzenlediği The Bodrum Cup'a bu yıl American Hospital isim sponsorluğu, Yalıkavak Marina ana sponsorluk yapıyor.
Bodrum'da hem yarış hem de kültür-sanat festivali olarak düzenlenip ülke tanıtımına büyük katkı yapan organizasyonda, dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli 114 yıllık teknesinde Koman'ın eserlerinden oluşan sergi açıldı. Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve ünlü gazeteci Ayşe Arman katıldı. Her yıl sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapan yarışta Belediye Başkanı Ahmet Aras, Onursal Başkan Erman Aras, Komite Başkanı Süleyman Uysal ve Arman, üzerlerinde, 'İyilik için yelkenler fora', 'Yelkenleri iyilikle doldurduk', 'Dünyayı iyilik kurtaracak' ve 'İyilik bulaşıcıdır' gibi yazılar yazan tabelaları açtı. Katılımcılar, açılışta Bodrum'da üretilen İyilik Atölyesi kolyelerini de taktı. Koman'ın deniz üzerindeki sergisi büyük ilgi çekerken açılışın ardından Mimar Nevzat Sayın söyleşisi düzenlendi. ERA Yelken Kulübü'nün Kültür Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi'nni desteğiyle düzenlediği The Bodrum Cup'a bu yıl American Hospital isim sponsorluğu, Yalıkavak Marina ana sponsorluk yapıyor.
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