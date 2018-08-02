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Bodrum Belediyesi'nden Bergüzar Korel ve hayvanseverlere tabela yanıtı

BODRUM'da, Ortakent-Yahşi Plajı'na asılan 'Sahilde evcil hayvan gezdirmek, denize sokmak yasaktır' tabelasını sosyal medyada eleştiren dizi ve sinema oyuncusu Bergüzar Korel ve hayvanseverlere, Bodrum Belediyesi yanıt verdi. Belediye tarafından...

Bodrum Belediyesi'nden Bergüzar Korel ve hayvanseverlere tabela yanıtı
BODRUM'da, Ortakent-Yahşi Plajı'na asılan 'Sahilde evcil hayvan gezdirmek, denize sokmak yasaktır' tabelasını sosyal medyada eleştiren dizi ve sinema oyuncusu Bergüzar Korel ve hayvanseverlere, Bodrum Belediyesi yanıt verdi. Belediye tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bu tabela mavi bayraklı plajlar için zorunlu bir kriter" denildi.
Bodrum Belediyesi'nin, Ortakent-Yahşi'deki plaja astığı bir tabelaya, hayvanseverler tepki gösterdi. Tabelada yazan 'Sahilde evcil hayvan gezdirmek, denize sokmak yasaktır' yazısı nedeniyle belediyeye çok sayıda eleştiri geldi. Bu eleştirilere ünlü oyuncu Bergüzar Korel de katıldı.
Belediye de eleştirilere Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Son günlerde sosyal medyada yer alan paylaşımda, mavi bayraklı bir plajımızda bulunan tabela ile ilgili çok sayıda ileti almaktayız. Söz konusu bu tabela, Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı ile yapılan protokolde uymak zorunda olduğumuz 'Mavi Bayraklı Plajlar Zorunlu Kriteri' olan 23'üncü madde gereği konulmuştur. Bodrum Belediyesi olarak özellikle sokakta yaşayan minik dostlarımızın hayatlarına en iyi şekilde devam edebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve onlarsız bir yaşam düşünmüyoruz. Geçtiğimiz günlerde belediyemizin almış olduğu 'Yılın Doğa Dostu Şehri' ödülü çalışmalarından birisi olan modern çevre ve hayvan dostu, doğa plajımız Gümüşlük'te yakında halkımızın ve minik dostlarımızın hizmetine girecektir. Tüm sevimli dostlarımız için bu ve buna benzer projelerimiz daha önceden olduğu gibi bundan sonra da hayata geçirilmeye devam edecektir. Halkımıza bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz."

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