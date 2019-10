Bodrum Belediye Başkanı Aras, muhtarların kaçak yapıları bildirmesini istedi

MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarların özellikle kaçak yapılarla ilgili olarak belediyeyle sürekli iletişim halinde olmalarını, her muhtarın kendi bölgesindeki kontrolsüz ve yasalara aykırı yapılaşma girişimlerini belediyeye bildirmesini istedi.Bodrum Belediyesi'nin her ay düzenli olarak muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantı, Bodrum Deniz Ticaret Odası Konferans Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile ilçedeki diğer muhtarlar toplantıya katıldı. Bodrum Kent Konseyinin 'Mahalle meclisleri' kurulması ve bu meclislerin amacıyla ilgili bir sunum yapmasıyla toplantı başladı. Ardından konuşan Başkan Aras, 1 Nisan-20 Eylül arası yapılan faaliyetler hakkında muhtarları bilgilendirdi.Yeni dönemde kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 232 defa muhtarları ziyaret ettiğini belirten Aras, bugüne kadar 8 mahallede toplantı yaptıklarını ve devamının geleceğini vurgulayarak, "Bu toplantılarda vatandaşlarımızla bire bir dokunarak, talep ve şikâyetlerini dinliyoruz. Acil konuları en kısa sürede gideriyor, diğer konuları belli bir programa koyuyoruz" dedi.Muhtarlardan 1 Nisan-20 Eylül arası 1432 talep ve şikayet alındığını belirten Başkan Aras, bunların ilgili birim müdürlüklerine, kurum ve kuruluşlara iletildiğini ve takip edildiğini söyledi. Başkan Aras, Bodrum'un farklı mahallelerinde başlatılan projeler hakkında da bilgi verdi. Bodrum'daki vahşi ve imara aykırı yapılaşmayla mücadelenin aralıksız sürüdüğünü belirten Başkan Aras, muhtarlara büyük görev düştüğünü belirterek, her muhtarın kendi bölgesindeki kontrolsüz ve yasalara aykırı yapılaşma girişimlerini belediyeye bildirmesini istedi.

FOTOĞRAF