Bodrum aşığı İngiliz, Müslüman olup 'Harun' ismini aldı

BODRUM'da 10 yıldır yerleşik olarak yaşayan ve sokak hayvanları için yaptığı yardımlarla tanınan İngiltere vatandaşı 72 yaşındaki Terence Kincaid, Müslüman olup, 'Harun' ismini aldı. Kincaid, Mart ayında Bodrumlu turizmci Sedat Sadıkoğlu ile Umre'ye gitmek için de müracaat yaptı.

Emekli, evli ve 2 çocuk babası, İngiliz sigortacı Terence Kincaid, yaşadığı Bodrum'daki arkadaşlarından etkilenerek dinini değiştirmeye karar verdi. Kincaid, Gümüşlük'teki Victorias At Çiftliği'nin işletmecisi yakın arkadaşı Sedat Sadıkoğlu ile Bodrum Müftülüğü'ne başvurdu. Burada düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getiren Kincaid, Müslüman olup, 'Harun' ismini aldı. Bodrum Müftüsü Ali Ünal, Kincaid'e Kuran-ı Kerim ve çeşitlidini kitaplar hediye etti.

Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde birçok kez camiye gittiğini ve Müslümanlık'tan etkilendiğini belirten Kincaid, "Artık ömrümün kalan bölümünü cennet Bodrum'da geçireceğim. Fırsat buldukça ibadet edip, camilere gitmek istiyorum. Bu nedenle 5 Mart'ta Umre'ye gidip Müslüman olarak önemli görevlerimden birini yerine getireceğim. Şu an çok huzurlu ve mutluyum" dedi.



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