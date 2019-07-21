Bodrum Antik Tiyatro'da Sertap Erener rüzgarı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Yaz Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Sertab Erener, hayranlarını coşturdu.Sertab Erener, akustik-elektrik performansıyla önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da dinleyicileriyle buluştu. Erener, özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen konserde 3 saat sahnede kaldı. Erener'i annesi Yücel Erener'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi. Eski ve yeni albümündeki birçok parçayı seslendiren Erener, şarkılarıyla olduğu kadar sahnedeki esprileri ve paylaştığı anılarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sahne kariyerinin ilk yıllarındaki pek çok anısına yer verirken, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu gibi pek çok ismi de anarak, "Onlarla çalıştığım için gerçekten çok şanslıydım" dedi ve duygu dolu anlar yaşadı. Şarkılarının bazılarını Antik Tiyatro'yu dolduran hayranları ile birlikte söyleyen Erener, konserin sonunda uzun süre alkışlandı. Bodrum Antik Tiyatro'daki Yaz Konserleri'nin bu akşam Zülfü Livaneli ile devam edeceği bildirildi.

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