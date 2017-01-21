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Bodrum açıklarında Pakistanlı 59 mülteci yakaladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) geçmeye çalışan 10 metrelik lastik bottaki Pakistanlı 59 mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Akyarlar Mahallesi açıklarından...

Bodrum açıklarında Pakistanlı 59 mülteci yakaladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) geçmeye çalışan 10 metrelik lastik bottaki Pakistanlı 59 mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Akyarlar Mahallesi açıklarından geçen çarşamba sabahı denize açılıp, 4 mil uzaklıktaki Yunanistan'a ait Akyarlar açıklarına geçmeye çalışan Pakistanlı mültecilerin doluştuğu lastik botun motoru, 1.5 mil açıkta arızalandı. Akıntıya kapılarak sürüklenen ve kürek çekerek karaya dönmeye çalışan mülteciler, devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu tarafından fark edildi.
Mülteciler sahil güvenlik botuna alınarak, Bodrum'a getirildi. İfadelerinin alınmasının ardından polise teslim edilen mültecilerle ilgili gerekli işlem başlatıldı.

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