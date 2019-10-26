banner314

banner325

Son Dakika

Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 4 ayrı lastik bottaki 56 kaçak göçmen, yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, dün Bodrum açıklarında 4 ayrı lastik botu...

GENEL 26.10.2019, 11:00
Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 4 ayrı lastik bottaki 56 kaçak göçmen, yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün Bodrum açıklarında 4 ayrı lastik botu durdurdu. Lastik botlardaki kontrollerde 13'ü Afganistan, 17'si Filistin, 17'si Suriye, 7'si Somali ve 2'si Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botuna alınan göçmenler, kıyıya getirildi.
Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yorumlar (0)
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 8 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 9 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 8 7
15. Osmanlıspor 8 7
16. Altınordu 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Leicester City 10 20
3. Man City 9 19
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2