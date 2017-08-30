Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Bodrum'a otobüsle getirilen deniz ürünlerine el konuldu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne otobüsle uygunsuz koşullarda taşınarak getirilen deniz ürünlerine, vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve zabıta ekiplerince el konuldu. Bodrum'daki bir otel için İzmir'den...

Bodrum'a otobüsle getirilen deniz ürünlerine el konuldu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne otobüsle uygunsuz koşullarda taşınarak getirilen deniz ürünlerine, vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve zabıta ekiplerince el konuldu.
Bodrum'daki bir otel için İzmir'den otobüsle deniz ürünleri taşındığını öğrenen polis ve zabıta ekipleri, Bodrum Otogarı'nda arama yaptı. Bir firmaya ait otobüs ile veteriner raporu olmadan getirildiği tespit edilen, menşeyi belli olmayan, 8 kolideki ahtapot, karides ve kalamardan oluşan toplam 150 kilo deniz ürününe el kondu. Otel yetkililerinin bayram yoğunluğu nedeniyle acil ihtiyaç olduğu için ürünleri otobüsle getirdiği öğrenildi. Yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri yönetmeliğine aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ürünler, Bodrum Çöplüğü'ne götürülerek imha edildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314