Bodrum'a 'Mein Schiff 2' turist getirdi

Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan bugün saat 07.00'de Bodrum'a gelen, 264 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Mein Schiff 2' adlı yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. 809 personeli bulunan, çoğunluğu Alman 1910 yolcusu bulunan gemiden inen turistler, kenti gezmeye başladı. Gemiden inen 60 kişilik bisikletli bir grup dikkat çekti. Alışveriş yapan, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Myndos Kapısı ve Antik Tiyatro'yu gezen turistler, Paşatarlası plajında denize girdi; güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Dev geminin akşam ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Catania limanına gideceği belirtildi.
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