Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Bodrum'a 'Mein Schiff 2' turist getirdi

BODRUM'a Yunan adalarından gelen 'Mein Schiff 2' adlı dev yolcu gemisinden inen turistler esnafın yüzünü güldürdü. Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan bugün saat 07.00'de Bodrum'a gelen, 264 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Mein Schiff...

Bodrum'a 'Mein Schiff 2' turist getirdi
BODRUM'a Yunan adalarından gelen 'Mein Schiff 2' adlı dev yolcu gemisinden inen turistler esnafın yüzünü güldürdü.
Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan bugün saat 07.00'de Bodrum'a gelen, 264 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Mein Schiff 2' adlı yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. 809 personeli bulunan, çoğunluğu Alman 1910 yolcusu bulunan gemiden inen turistler, kenti gezmeye başladı. Gemiden inen 60 kişilik bisikletli bir grup dikkat çekti. Alışveriş yapan, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Myndos Kapısı ve Antik Tiyatro'yu gezen turistler, Paşatarlası plajında denize girdi; güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Dev geminin akşam ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Catania limanına gideceği belirtildi.

FOTOĞRAF

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246