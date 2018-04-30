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Bodrum'a gelen turist sayısında artış

BODRUM'a son haftalarda gelen Rus, Hollanda ve Çinli turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Teknelerle mavi yolculuğa çıkan turistler, tekne üzerinde eğlendi, güneşlendi, denize girdi. Sezon başında gelen Rus turist sayısında geçen yıllara...

Bodrum'a gelen turist sayısında artış
BODRUM'a son haftalarda gelen Rus, Hollanda ve Çinli turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Teknelerle mavi yolculuğa çıkan turistler, tekne üzerinde eğlendi, güneşlendi, denize girdi. Sezon başında gelen Rus turist sayısında geçen yıllara oranla yüzde 40 oranında artış olduğu belirtildi.
Son 2 haftada Rusya Ukrayna, Litvanya, Belçika, Hollanda ve Çin'den Bodrum'a gelen turist sayısında patlama yaşandı. İlçeye gelen turistlerin büyük bir bölümü, Bodrum Limanı'nda ve Halikarnas İskelesi'nde bağlı bulunan günübirlik tur tekneleriyle mavi yolculuğa çıktı. 34 derece hava, 21 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede teknelerle Tavşanburnu, Poyraz Koyu, Kızılburun, Akvaryum, Aspat, Kara Ada, Çelebi Adası ve Kisebükü koylarını gezen turistlere, müzikli dans eğlenceleri de düzenlendi. Müzik eşliğinde teknede köpük partisinde çılgınca dans edip, eğlenen turistlerin keyifli oldukları görüldü. Bazı turistler, teknelerden atlayarak cennet kentin tadını çıkardı. Karaada'daki Kleopatra Mağarası'ndaki ılıcaya giren turistler ise 34 derece sıcaklığındaki şifalı sudan saatlerce çıkmadı.
Tekne işletmecisi ve kaptan Enver Kantarmış, "Mavi yolculuğa ilgi her yıl giderek artıyor. Bodrum'a gelip mavi yolculuğa çıkmayan yabancı turist yoktur. 10 günlüğüne gelerek, bu süreçte 4-5 kez mavi yolculuğa çıkan turistler var. Bu sezonun başında ilk kez böyle bir bir yoğunluk yaşadık. Özellikle Rus turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 40 oranında artış var. Son 2 haftadır havaların da çok güzel gitmesi aniden ısınması mavi yolculuğa çıkan turist sayısını arttırdı. Teknelerimiz boş kalkmıyor" dedi.

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