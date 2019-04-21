Bodrum'a gelen sezonun ilk kruvaziyer gemisi çiçeklerle karşılandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'a gelen sezonun ilk kruvaziyer gemisi Malta bayraklı 'Mein Schiff 4'teki turistler, Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras tarafından karşılandı.

Bodrum Yolcu Limanı'na bu sabah gelen 'Mein Schiff 4' isimli yolcu gemisi çoğunluğu Alman, 2 bin 700 turist getirdi. 1000 personeli bulunan ilk yolcu gemisinden inerek Karya Çiçekleri Halk Oyunları ekibinin gösterisi eşliğinde gümrük sahasına giren turistler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından çiçekler ile karşılandı. Bodrum Yolcu Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Bodrum Liman Müdürü Haluk Hızlan ve Merhaba Gemicilik Seyahat Acentesi Yetkilisi Süleyman Uysal'ın da eşlik ettiği karşılama sonrasında Başkan Aras gemiyi ziyaret etti. Mein Schiff 4'nün kaptanı Sebastian Naneder ve ekibi tarafından karşılanan Aras'a geminin plaketi takdim edildi.

Geçen yıl 4 defa Bodrum'a geldiğini ifade eden Kaptan Naneder, bu güzel karşılamadan dolayı şaşkın olduğunu söyledi. Aras ise bölge turizmine önemli katkı sağlayan kruvaziyer turizmi ile daha yakından ilgileneceklerini belirtti. Kaptan Naneder daha sonra belediye Aras'a gemi ve seferleri hakkında bilgiler verdi. 13 katlı gemide kısa bir tur atan Başkan Aras, daha sonra liman müdürleri ve tur şirketi yetkililerinin taleplerini dinledi. Aras, Paşatarlası Mevkisi'nde bulunan Liman'dan çıkan gemi yolcularının bisikletlerle Bodrum'da kısa şehir turlarını rahatça yapabilmeleri için bisiklet ve yürüyüş yollarının yapılması için planlamalara başlandığını ve gelecek sezona bölgenin çok daha güzel bir hal alacağını söyledi. Aras ayrıca kruvaziyer turizminde Bodrum'a ilginin artırılması için gerekli çalışmaların hayata geçirileceğini de kaydetti. Gemi akşam Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.



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