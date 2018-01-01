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Bodrum 2018'i güneşle karşıladı

BODRUM'a yeni yıl tatili için gelenler yılın ilk gününü güneşlenerek ve denize girerek geçirdi. Sahillerde adım atacak yer kalmazken tatilciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni yıl tatili için İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi...

Bodrum 2018'i güneşle karşıladı
BODRUM'a yeni yıl tatili için gelenler yılın ilk gününü güneşlenerek ve denize girerek geçirdi. Sahillerde adım atacak yer kalmazken tatilciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yeni yıl tatili için İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden Bodrum'a akın edenler, 2018'in ilk gününü sıcak ve güneşli havada geçirme fırsatı buldu. Bitez ile Ortakent-Yahşi sahillerindeki restoran ve kafeteryalar tatilcilerle doldu. Tatilciler yılın ilk kahvaltısını güneşli ve sıcak havada deniz kenarında yaptı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olduğu Bodrum'da çocuklar denize girdi, büyükler ise pantolonların paçalarını sıvayıp denizin içinde sahilde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı. Karada duran bir teknede oturan çift ise özçekim yaptı. Bodrum'da yılın ilk günü güneşli ve sıcak geçerken hafta ortasından itibaren turistik ilçede sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

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