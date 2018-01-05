'Bocuk Gecesi', 'Game of Thrones' konseptiyle kutlanacak

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Antik Çağ ile Orta Çağ’dan kalma bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi’, yarın akşam, dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) konseptiyle kutlanacak.

Antik dönemden günümüze bu topraklarda yaşayıp, kültürel izler bırakan toplumların 'yaşam mozaiği'ni yansıtan geleneklerden biri olan ve korku temasıyla düzenlenen 'Bocuk Gecesi’, yarın akşam, Keşan’ın Çamlıca köyünde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu yılki etkinliğin konsepti ise ABD yapımı ünlü dizi 'Game of Thrones' olacak. Gecede, diziye özel sahne tasarımları ve kostümlü gösteriler yapılacak.

Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek etkinlik, Çamlıca Kültür ve Sanatevi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek.



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