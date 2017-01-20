Böcek davası sanıklarına 'zimmet' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla iddianame

Özkan ARSLAN/ANKARA,() -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde çalışma ofisine ve ikametgahına dinleme cihazı konulmasına ilişkin görülen 'Böcek' davasının sanıklarının 7'si hakkında 'zimmet' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Mahkemeye gönderilen iddianamede 7 sanık hakkında 12 yıl 4 aydan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Kamuoyunda 'Böcek' davası olarak bilinen ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden devam davayla ilgili mahkeme, 7 sanık hakkında dinleme cihazları alımında yolsuzluk yapıldığı ve cihazların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Keçiörende'ki konutu ile Çankaya'daki ofisine yerleştirilmesi nedeniyle 'zimmet' ve 'konut dokunulmazlığı ihlal' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma tamamlanarak Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun tarafından iddianame hazırlandı.

GİZLİ ÖDENEKTEN 6 ADET DİNLEME CİHAZI ALINDI

İddianamede, 2010 yılında Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen gizli ödenekten 6 adet cihaz satın alındığı, cihazları şüpheli Enes Çiğci'nin sipariş ettiği belirtilerek, cihazlar için alınan firmaya toplam 113 bin 800 ABD doları ile 78 bin 750 TL havale edilerek ödeme yapıldığı, dinleme cihazlarından ikisinin Başbakanın resmi ve hususi ikametlerinde casusluk maksatlı kullanıldığı, dört adet cihaz için ise kaybolduğuna dair tutanak düzenlendiği, dinleme cihazlarının hiç bir envantere kayıt edilmediği ve cihazın satın alındığına dair fatura ve ödeme belgelerinin imha edildiği anlatıldı.

İddianamede, şüpheliler eski Başbakanlık koruma amiri Serhat Demir, eski İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şubesi Müdür Yardımcısı Sedat Zavar, komiser yardımcısı Enes Çığci, polis memuru İlker Usta'nın cihazı fiilen kullanan kişiler, eski İstihbarat Teknik Şube Müdürü Ali Özdoğan'ın işi organize eden, eski emniyet amiri Ahmet Türer'in dinleme işi yapan, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak'ın da başbakanın evinde arama tarama yapılmasından haberi olan ve dinleme cihazları bulunduktan sonra FETÖ'nün işlediği suçu gizlemek için soruşturmanın etkin bir şekilde gereği gibi yapılmasını önleyen şüpheli olduğu anlatıldı. Şüphelilerin yurt dışından örtülü ödenek kullanılarak satın alınan cihazları amacı dışında kullanıp kaybolmuş gibi tutanak düzenleyerek işledikleri zimmet suçunu da gizlemeye çalıştıkları ifade edildi.

KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLALİ

İddianamede şüphelilerin kamu görevinin verdiği nüfusu kötüye kullanılarak ve birden fazla kişi tarafından birlikte ayrı zamanlarda ve ayrı yerlerde aynı kişinin ikametlerine girerek konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarının ayrı ve müstakil suçlar olduğu ve şüphelilerin iki farklı suçtan sorumlu tutulmalarını gerektiği belirtildi. İddianamede şüpheli Ömer Altıparmak'ın ifadesine de yer verilerek suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. Böcek davasında 'casusluk' ve FETÖ/PDY üyesi suçlamalarıyla yargılanan sanıklar mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda 'nitelikli zimmet' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamalarıyla da yargılanacak.