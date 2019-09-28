Böbrek taşı kırdırmaya gitti, kanser olduğunu öğrendi

İZMİR'de böbek taşını kırdırmak için gittiği özel hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrenen Kamile Bozan (79), Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat ile sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Volkan Karaçam, sadece 4 santimetrelik kesiyle yapılan laparoskopik ameliyatın başarılı geçtiğini, Kamile Bozan'ı ameliyatın ardından 3'üncü gününde taburcu ettiklerini söyledi.İzmir Narlıdere ilçesinde yaşayan Kamile Bozan, yaklaşık 1 ay önce böbrek taşı kırma operasyonu için özel bir hastaneye gitti. İşlem öncesinde yapılan kontroller sırasında akciğerinde kitle tespit edilen Kamile Bozan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kamile Bozan, kitleden parça alınmak üzere ameliyat edildi. Doç. Dr. Volkan Karaçam'ın laparoskopi yöntemiyle yaptığı ilk ameliyatta alınan parça üzerinde yapılan testlerle, kitlenin 2 santimetrelik bir tümör olduğu belirlendi. Doç. Dr. Volkan Karaçam, "Sol akciğerin alt lobunda bulunan bu kitle diyaframa yakın olduğu için herhangi bir tanısal işlem yapılamamıştı. Biz doğrudan video destekli göğüs cerrahisi ameliyatı ile kitleden parça aldık. Test sonuçları üzerine sol alt lobu alma kararı verdik. Operasyonumuzu daha önce parça almak için kullandığımız 4 santimetrelik kesiden tek port kullanarak gerçekleştirdik. Böylece yaklaşık 1 saat süren operasyonda hastamızı yaşam konforunu bozmadan sağlığına kavuşturmuş olduk" dedi.3 GÜNDE TABURCUSağlığına kavuşan 7 çocuk annesi 79 yaşındaki Kamile Bozan, ameliyattan 3 gün sonra taburcu edildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Volkan Karaçam, "Laparoskopi yöntemi açık ameliyatlara oranla hastaya daha az hasar verilen bir yöntem. Açık ameliyatta yaklaşık 15-20 santimlik bir kesi açılarak kaburgalar tamamen ayrılıyor. Bu nedenle hasta çok ağrılı ve uzun bir iyileşme dönemi geçiriyor. Laparoskopi ise 5 santimden daha küçük kesiklerle yapılıyor. Biz operasyonumuzu tek port üzerinden gerçekleştirdiğimiz için sadece 4 santimetrelik bir kesi bulunuyor. Operasyon üzerinden 3 gün geçti ve hastamızı taburcu ediyoruz. Evdeki süreç de tamamlandıktan sonra yani toplam 10 gün içerisinde normal hayatına dönmüş olacak" şeklinde konuştu.

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