Böbrek hastası çifte, 15 gün arayla nakil

TRABZON'da her ikisi de kronik böbrek hastası olan Cemil (37) ve Dilara Büyükkara (33) çifti, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde kadavradan 15 gün arayla yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Eşinin yanında refakatçi kaldığı sırada böbrek bulunduğu haberini aldığını belirten Dilara Büyükkara, "Eşimle artık doya doya su içeceğiz" dedi.

Trabzon'da oturan Dilara Büyükkara 18, Cemil Büyükkara ise 12 yıl önce kronik böbrek rahatsızlığına bağlı diyaliz tedavisi görmeye başladı. Haftada 3 gün her seansta 4 saat diyalize bağlı kalan çift, 2012 yılında tanışıp aşık oldu. Çift, Dilara Büyükkara'nın ailesinin karşı çıkmasına rağmen aynı yıl evlendi.

İKİ KEZ BÖBREK BULUNDU NAKİL OLAMADI

Tedavilerine memleketlerinde devam eden çiftten Dilara Büyükkara'ya, 2013 ve 2016 yıllarında kadavradan böbrek bulundu. Tetkikleri yapılan Dilara Büyükkara'nın sağlık durumunun nakil için elverişli olmadığı belirlenince operasyon yapılamadı. 2 yıl önce Antalya'da AÜ Hastanesi'ne gelen çift, kadavradan böbrek nakli olmak için Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Bekleme Listesi'ne yazıldı. Cemil Büyükkara geçen 4 Ekim'de Trabzon'da diyalize girdiği sırada, AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nden arayan koordinatörler, kadavradan böbrek bulunduğunu belirterek hemen Antalya'ya gelmesini söyledi. Uçakla Antalya'ya gelen Büyükkara'nın tetkikleri yapıldı. Testleri olumlu çıkan Büyükkara'ya aynı gün kadavradan böbrek nakli yapıldı.

EŞİNİN YANINDA REFAKATÇİ KALIRKEN BÖBREK BULUNDU

Cemil Büyükkara ameliyat sonrasında serviste tedaviye alınırken, eşi Dilara Büyükkara da ertesi gün önce Trabzon'da diyalize girdi, ardından refakatçi kalmak için uçakla Antalya'ya geldi. Eşiyle ilgilenen Dilara Büyükkara'yı 19 Ekim'de arayan AÜ Hastanesi organ nakil koordinatörleri, kadavradan böbrek bulunduğunu haber vererek acil hastaneye gelmesini istedi.

DİYALİZE GİDERKEN ARADILAR

Dilara Büyükkara da eşinin böbrek nakli olduğunu, ona refakatçi olmak için hastanede bulunduğunu ve şu anda diyalize gittiğini söyledi. Bunun üzerine organ nakil koordinatörlerinin diyaliz merkezinde ulaştığı Büyükkara'nın tetkikleri yapılarak operasyon için hazırlandı. Cemil Büyükkara'ya böbrek nakli yapan AÜ Başhekimi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, eşine de kadavradan böbrek nakli gerçekleştirdi.

Eşiyle 15 gün arayla böbrek nakli olan Cemil Büyükkara, 2001 yılında diyalize girmeye başladığını söyledi. 18 yıl boyunca haftada üç gün diyalize girdiğini kaydeden Büyükkara, "Diyaliz merkezinde yaklaşık 7 yıl önce de eşimle tanıştım. Ardından evlenme kararı aldık. Bir hafta içinde de evlendik. 2 yıl önce de AÜ Hastanesi'ne geldik. Ulusal Organ Bekleme Listesi'ne yazıldık. Umudumuzu kesmedik. Kadavradan nakil yapıldı" dedi.

DİYALİZE GİDERKEN HABER GELDİ

4 Ekim'de eşiyle diyalize giderken böbrek bulunduğu haberini aldığını anlatan Cemil Büyükkara, "Acil Antalya'ya gelmem gerektiği söylendi. Şanslıydım, uçak vardı. İki saat sonra Antalya'ya ulaştım. Kesin nakil olup olmayacağımı bilemediğim için eşimi Antalya'ya getiremedim. Kısmet banaymış, işlemlerim yapıldı ve nakil ameliyatına girdim. Dilara da bir gün sonra uçak bileti buldu ve yanıma geldi. Şükürler olsun şu an gayet iyiyiz" diye konuştu.

Eşinin de refakatçi kalırken kadavradan böbrek bağışı haberi aldığını anlatan Cemil Büyükkara, şunları kaydetti:

"Benim nakil operasyonumdan 15 gün sonra eşim diyalize giderken kadavradan böbrek bağışı haberi geldi. Eşim daha önce iki kez böbrek nakli için çağrılmıştı. Ancak uyum sağlanamadığı için nakil olamamıştı. Şimdi o da sağlığına kavuştu. Önce o bana refakatçilik yaptı şimdi ben ona. Bir organ bir hayat demektir. Bugün sağlıklı bir insan yarın engelli olabilir. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

AŞKA ENGEL YOK

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde diyalize girerken tanıştıklarını ve bir hafta içinde evlendiklerini söyleyen Dilara Büyükkara ise "Eşimle karşılıklı diyalize giriyorduk. Önce tanıştık arkadaş olduk, fakat aileler bu durumdan hoşnut olmadı. Her ikimizin de hasta olmasından çekiniyorlardı. Ancak biz kararımızı vermiştik. Bir hafta içinde nişan ve düğün yaptık. 7 yıldır evliyiz ve çok mutluyum. Aşka hiçbir şey engel değil. Hastalık hiç bir zaman engel olmamalı, ben çok mutluyum. İyi ki onu tanıyıp evlenmişim. Şimdi ikimiz de nakilliyiz, sağlıklıyız. Eşimle doya doya su içeceğiz" diye konuştu.

HASTALAR SAĞLIKLI VE MUTLU

Hastaların kısa süre sonra taburcu olacaklarını belirten Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "Hastalarımızın sağlık problemleri yok. Periyodik kontrollerimiz, takiplerimiz var. Onlara bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.