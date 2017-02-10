Boat Show yarın kapılarını açıyor

Gülseli KENARLI–Cemal KÖYÜK/İSTANBUL,()-CNR Boat Show-11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı VIP açılış töreni Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Yarın CNR Expo'da kapılarını açacak olan fuarda fiyatı 4 bin liradan 3 milyon euroya kadar tekne, bot ve yatlar sergileniyor. 300'ün üzerinde tekne, yat ve yelkenlinin yer aldığı fuar, Princess, Sealine, Hanse, Azimut, Moody, Prestige, Dufour, Jeanneau, Azuree, Sunseeker gibi dünya markalarının en iddialı motor, yat ve yelkenlilerine ev sahipliği yapıyor.



DİKKAT ÇEKEN TEKNELER

Fuarda sergilenen İngiliz yapımı "Princess 82" isimli tekne 25.5 metrelik uzunluğuyla en büyük tekne olarak öne çıkarken, orijinal konseptin çarpıcı ve füturistik çizgilerle birleştiği yerli yapım "78 Flybridge Evolution" 23.98 metre uzunluğu ve 3 milyon euro fiyatıyla dikkat çekiyor.

Etkinlikte ilgi çeken diğer tekne ve yatlar arasında yelken performansı ile konforun bir araya getirildiği "Hanse 588", manevra kabiliyeti yüksek "Prestige 680", yeni tasarımlı "Jeanneau 54" ve "Jeanneau 51", yeniliklerle segmentindeki standartları tekrar tanımlayan "Sealine F530", gücü ve dengeli yapısıyla adından söz ettirmesi beklenen "Sun Odyssey 479" da bulunuyor. Çarkçı Denizcilik tarafından sergilenen İtalyan markası Zar Formenti'nin en lüks botu olan "85 Sport Luxury" modeli mereklılarını bekliyor. Çarkçı Denizcilik tarafından Türk denizseverler ile buluşturulan "Zar 85 SL", çift kişilik yatağa dönüştürülebilen bir konsola sahip ve masasında 8 kişiye kadar alan sunuyor. Yarın yat ve tekne meraklılarının ziyaretine yarın açılacak fuar 18 Şubat'ta sona erecek.

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