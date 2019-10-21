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BM’den İdlib’e 37 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 37 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR’lara yüklenen insani...
GENEL 21.10.2019, 12:53
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 37 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR’lara yüklenen insani yardım malzemeleri Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki işlemlerin ardından İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. Gönderilen yardım malzemesi yüklü TIR’ların sayısının çok olması nedeniyle 2 grup halinde gönderildi. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR’lara yüklenen insani yardım malzemeleri Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki işlemlerin ardından İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. Gönderilen yardım malzemesi yüklü TIR’ların sayısının çok olması nedeniyle 2 grup halinde gönderildi. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
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