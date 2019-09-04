BM’den İdlib’e 36 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 36 TIR insani yardım gönderildi.BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen insani yardım TIR’ları, BM ve jandarma ekiplerinin konvoyu eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. TIR’lardaki yardımların İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacağı belirtildi.