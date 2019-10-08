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BM’den İdlib’e 36 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib ve kırsalına 36 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 36 TIR, jandarma ve BM görevlileri...
GENEL 08.10.2019, 14:37
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib ve kırsalına 36 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 36 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR’lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri, buradaki sivillere dağıtılacak.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 36 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR’lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri, buradaki sivillere dağıtılacak.
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