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BM’den İdlib'e insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib’e 39 TIR insani yardım gönderildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolardan insani yardım malzemesi yüklenen TIR'lar, Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda...
GENEL 04.11.2019, 15:14
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib’e 39 TIR insani yardım gönderildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolardan insani yardım malzemesi yüklenen TIR'lar, Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda geldi. Buradaki işlemlerin ardından araçlar, gümrük sahasına girerek İdlib’e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında yaşayan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolardan insani yardım malzemesi yüklenen TIR'lar, Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda geldi. Buradaki işlemlerin ardından araçlar, gümrük sahasına girerek İdlib’e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında yaşayan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi.
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