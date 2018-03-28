BM yetkilisi, Hatay'ta geçici barınma merkezini gezdi

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), ()- HATAY'ın Altınözü ilçesine gelen Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Müdürü Minata Oulein Conde Bangoura, Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti. Bangoura, "Türkiye’nin Suriyeli misafirlere yaptıkları için minnettarız, Türk halkına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Ziyaretçi heyete, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Zümre ve askeri görevliler de eşlik etti. Kaymakam Bülent Uygur, Suriyeli misafirlere verilen hizmetler hakkında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Müdürü Minata Oulein Conde Bangoura ve Hatay İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen ile beraberindeki heyete bilgi verdi.

'MİNNETTARIZ'

Merkezi gezip inceleyen Bangoura, "Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde Suriyeli misafirlerimizin yaşam standartlarını incelemek üzere heyetimizle beraber buradayız. Türkiye’nin Suriyeli misafirlere yaptıkları için minnettarız, Türk halkına teşekkürlerimi iletiyorum. Suriyeli kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi için eğitimden sağlığa hemen her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı oluşturulmuştur" dedi.



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