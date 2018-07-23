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BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta temaslarına başladı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Ada'daki temaslarına başladı. Kıbrıs'a dün gelen ve BM yetkililerinden brifing alan Lute, bugün sabah Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis...

BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta temaslarına başladı
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Ada'daki temaslarına başladı. Kıbrıs'a dün gelen ve BM yetkililerinden brifing alan Lute, bugün sabah Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü.
Rum Başkanlık Sarayı'nda Jane Holl Lute ile Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmede sadece görüntü alınmasına izin verildi. Lute, öğlenden sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek. Liderlerin Kıbrıs konusundaki son pozisyonlarını not edecek Lute'nin, Eylül ayına kadar Kıbrıs raporu hazırlayacağı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu akşam KKTC'ye gelecek. Çavuşoğlu, yarın Akıncı ve KKTC'li siyasi parti liderleriyle bir görüşme yapacak. Bakan Çavuşoğlu, KKTC'deki temaslarının ardından Azerbaycan'a geçecek.

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