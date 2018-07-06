Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

BM, Kıbrıs'ta mekik diplomasisi başlattı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs müzakerelerinin ne zaman yeniden başlayacağının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevlendirdiği Jane Holl Lute'nin liderlerle yapacağı...

BM, Kıbrıs'ta mekik diplomasisi başlattı
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs müzakerelerinin ne zaman yeniden başlayacağının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevlendirdiği Jane Holl Lute'nin liderlerle yapacağı temaslardan sonra netleşeceğini açıkladı.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'i ziyaret etti ve görüşlerini dinledi. Anastasiadis ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Spehar, "Önümüzdeki oldukça yoğun bir dönem bizi bekliyor" dedi.
RAPOR SUNULACAK
BM'nin yeni görevlendirdiği Jane Holl Lute'nin Ada'da temaslar yapacağına dikkat çeken Shepar, Kıbrıs müzakerelerinin ne zaman yeniden başlayacağının Lute'nin liderlerle yapacağı temaslardan sonra netleşeceğini ifade etti. Shepar, "Görüşmelerini tamamladıktan sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e raporunu sunacak. Sayın Guterres de Kıbrıs sorunu ile ilgili bir tablo çizecek. Şu an için önümüzde bir takvim yok" diye konuştu.
Elizabeth Spehar, Anastasiadis'in ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325