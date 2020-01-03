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BM, İdlib’e 89 TIR insani yardım gönderdi
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 89 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi. BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR’lar...
GENEL 03.01.2020, 15:42
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 89 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR’lar konvoy eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. TIR’lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR’lar konvoy eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. TIR’lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
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