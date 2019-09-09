banner314

banner325

Son Dakika

BM, İdlib'e 33 TIR insani yardım gönderdi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına, 33 TIR insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR’lara yüklenen insani yardım malzemeleri,...

GENEL 09.09.2019, 15:48
BM, İdlib'e 33 TIR insani yardım gönderdi
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına, 33 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR’lara yüklenen insani yardım malzemeleri, Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da TIR’lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.

 

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0