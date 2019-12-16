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BM Genel Sekreter Yardımcısı: Umudum bütün ülkelerin Türkiye gibi davranması yönünde

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth, Türkiye’nin göç meselesindeki çabasını çok önemsediğini söyleyerek, “Göç eden kişilere anlayış...

GENEL 16.12.2019, 16:02
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth, Türkiye’nin göç meselesindeki çabasını çok önemsediğini söyleyerek, “Göç eden kişilere anlayış göstermemiz gerekiyor. Türkiye bu anlamda ciddi adımlar atmış durumda. Göçmenleri ‘biz ve onlar’ diye sınıflandırmadan, eğitim ve istihdam anlamında topluma entegre ediyor. Umudum bütün ülkelerin bu şekilde davranması yönünde olacaktır" dedi.


 

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), özellikle son yarım yüzyılda dünyanın ve Türkiye’nin sosyolojik, psikolojik, siyasal ve iktisadi disiplinler tarafından şekillenen göç gerçeğine yönelik bir toplantı düzenledi. Üniversitenin Beşiktaş Güney Kampüsü’nde düzenlenen toplantıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı ve Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve akademisyenler katıldı.


 

Moderatörlüğünü BAU Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı’nın yaptığı toplantıda göç hareketlerinin önemi, küresel göç algısının yarattığı problemler ve olası çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca akademisyenler üniversitede Türkiye’deki Suriyeli göçmenlere yönelik hayata geçirilen çalışmaları anlatarak, yapılmasını planladıkları projelere yönelik bilgi verdi.


 

SETH: TÜRKİYE’NİN ÇABASINI ÖNEMSİYORUM


 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth, Türkiye’de göç meselesinin önemli olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin bu konudaki çabasını çok önemli buluyorum. Mültecilerin geldikleri bölgelerdeki durumun iyileşmesini ve evlerine geri dönmelerini umuyorum. Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarının çok olumlu ve düzgün ilerlediğini görüyorum” dedi.


 

GÖÇ MESELESİNDE BM’NİN GÖREVİ NE?


 

BM’nin görevinin direk fon sağlamaktan ziyade bu fonu sağlayacak ortakları bulmak olduğunu vurgulayan Seth, “Görevimiz, bu paylaşımın oluşması için siyasi ve sosyolojik ortamı yaratmaktır. Hem AB’nin ile hem diğer ülkelerin hem de uluslararası bankaların bu konunun üzerine eğilmesini ve destek olmasını sağlamaktır. BM burada daha çok katalizör ve organizatör rolündedir” diye konuştu.


 

“GÖÇ EDENE ANLAYIŞ GÖSTERMELİYİZ”


 

Dünyadaki göçün yüzde 75’inin fakir ülkelerden fakir ülkelere olarak gerçekleştiğini söyleyen Seth, “Kimse ülkesinden isteyerek ayrılmaz, bu her zaman zor bir karardır ve zorunluluk sonucunda oluşur. Bu yüzden göç eden kişilere empati içinde olup anlayış göstermemiz gerekiyor. Türkiye bu anlamda ciddi adımlar atmış durumda. Göçmenleri ‘biz ve onlar’ diye sınıflandırmadan, eğitim ve istihdam anlamında topluma entegre ediyor. Umudum bütün ülkelerin bu şekilde davranması yönünde olacaktır” ifadelerini kullandı.


 

“YEREL YÖNETİMLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”


 

Göçmenlerin eğitilmesi için yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirten Seth, “Göç eden kişileri ülkelere külfet olarak görmek yerine istihdama ve eğitime katılacak, ekonomiye katkı sağlayacak bireyler olarak görmek gerekiyor. Ayrımcılığın ve ön yargının bitmesi için yerel yönetimlerin eğitilmesinin, kapasitelerinin artırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.


 

YÜCEL: DÜNYA SORUNLARINI ÇÖZÜMDE BİRLEŞTİCİ GÜÇ BM’DİR


 

Birleşmiş Milletler ’in (BM) üniversiteler koalisyonuna Bahçeşehir Üniversitesi’nin dahil olmasını çok önemsediğini söyleyen Enver Yücel, gelecekte çok güzel projeler hayata geçirileceğini dile getirdi. Koalisyonla beraber BM’nin farklı çalışmaya başladığını aktaran Yücel, “Dünyanın çeşitli yerlerindeki yüzlerce üniversiteyi bir araya getirip toplumsal meselelere bakış açılarını değiştirmek için gayret içerisinde olduğunu görüyorum, bu da çok önemli” ifadelerini kullandı. 


 

Göçün 10 yıldır Türkiye’nin gündeminde olduğunu aktaran Yücel, “Üniversitelerin misyonları sadece öğrenci eğitmek değil aynı zamanda dünyada ve Türkiye’de yaşanan toplumsal sorunlarla da ilgilenmektir hep böyle düşündük. Dünyanın sorunları her geçen gün artıyor. Farklı çözümler bekleyen konular var. İklim, yoksulluk, eğitim gibi meselelerin çözümünde birleştirici güç BM’dir. Devletlerin, üniversitelerin BM’yi desteklemesi lazım” diye konuştu.


 

SURİYELİ ÇOCUKLARIN SOSYAL UYUMU


 

BAU Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı ise, düzensiz göç meselesinde şehir merkezlerinin hedef olduğunu söyleyerek, “Çocukların sosyal hayata uyumunu sağlamak için çalışmalara ihtiyaç var. Şu anda Türkiye’de Suriyeli çocukların yüzde 62’si eğitim sistemine entegre edildi. Bu önemli bir başarıdır fakat Türk çocuklarla Suriyeli çocukları bir araya getirecek kaliteli temasların olacağı sanat ve spor çalışmaları yapmak lazım. İnsanların birbirlerine olan duvarları yıkması, önyargıları kırması için yapıcı temasların olması şart. Türkiye’de böyle projelere ihtiyacımız var” dedi.


 

KÜRESEL ÜNİVERSİTE KOALİSYONU İÇİN İMZALAR ATILDI


 

Göç toplantısı öncesinde, Bahçeşehir Üniversitesi’nin, BAU Global Başkanı Enver Yücel'in danışma kurulu üyeliği yaptığı Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) öncülüğünde Mayıs 2019'da faaliyete geçen ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası üniversiteler tarafından kurulan University Global Coalition (Küresel Üniversite Koalisyonu) platformuna üyeliği için bir imza töreni düzenlendi.

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