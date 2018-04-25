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BM'den Suriye’ye 22 TIR'lık insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine, 22 TIR'lık insani yardım malzemesi gönderildi. BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinde, 22 TIR'a yüklenen...

BM'den Suriye’ye 22 TIR'lık insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine, 22 TIR'lık insani yardım malzemesi gönderildi.
BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinde, 22 TIR'a yüklenen insani yardım malzemeleri, jandarma ve BM ekipleri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR’lar, Suriye’nin İdlib kentine götürüldü. Yardım malzemelerinin İdlib’de dağıtılacağı belirtildi.

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