BM'den İdlib’e 35 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye’nin İdlib kentine 35 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR’ları, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü Sınıf Kapısı'ndan kente hareket etti.

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