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BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, Suriye’nin İdlib kentine 35 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM'nin lojistik depolarından yüklenen 35 TIR, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri...
GENEL 20.12.2019, 14:49
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, Suriye’nin İdlib kentine 35 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM'nin lojistik depolarından yüklenen 35 TIR, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından yardım TIR’ları İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri bölgede bulunan sivillere dağıtılacak.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM'nin lojistik depolarından yüklenen 35 TIR, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından yardım TIR’ları İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri bölgede bulunan sivillere dağıtılacak.
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