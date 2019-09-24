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BM'den İdlib'e 33 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler'e ait lojistik depolarından TIR'lara yüklenen insani...

GENEL 24.09.2019, 13:18
BM'den İdlib'e 33 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler'e ait lojistik depolarından TIR'lara yüklenen insani yardım malzemeleri, jandarma ve BM görevlilerinin konvoyuyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından insani yardım yüklü TIR'lar, İdlib ve kırsalına hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.

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