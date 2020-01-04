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BM'den İdlib'e 106 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye?nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR?dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi. BM?nin dün gönderdiği 89 TIR?lık yardımın ardından bugün de 106 TIR?dan oluşan yardım...
GENEL 04.01.2020, 16:34
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye?nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR?dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM?nin dün gönderdiği 89 TIR?lık yardımın ardından bugün de 106 TIR?dan oluşan yardım konvoyu Hatay?ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı?ndan geçerek İdlib?e hareket etti. TIR?lar BM?nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklendi. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği TIR?lar, Cilvegözü Gümrük Kapısı?ndaki işlemlerin ardından kente hareket etti. TIR?lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
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