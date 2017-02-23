BluTV'nin korku konseptli dizisi Sahipli'nin galası yapıldı

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL,()-DİJİTAL TV sektörüne hızlı bir giriş yapan, Türkiye'nin internet televizyonu BluTV, kendi yerli dizilerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. İlk online yerli dizi Masum'un ardından, 24 Şubat'tan itibaren BluTV'de yayınlanmaya başlayacak olan korku dizisi 'Sahipli' nin galası yapıldı.

Trump Towers Sinema'da bu akşam gerçekleştirilen galaya, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, BluTV Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Kanal D Genel Müdürü Barış Tünay, 'Sahipli' dizisinin yönetmeni Alper Mestçi, oyuncuları Funda Güray, Baran Akbulut, Sait Genay, Ferit Kaya, Koray Şahinbaş'ın yanısıra TV ve sinema dünyasından isimler ve davetliler katıldı.

"Sahipli" dizisinin başrol oyuncularından Baran Akbulut, internet televizyonu BluTV'nin kurulmuş olmasının sektör adına mutluluk verici olduğunu ifade ederek "Hem sektör çalışanları adına, hem yayıncılık anlamında hem de seyirciler adına mutluluk verici, umut verici bir gelişme. Dizilerin 45 dakika olması hem kalıcı bir eser olmasına yol açacak hem de çalışma koşulları açısından daha insani şartlar altında çalışacağız. Seyirci de büyük tadlar alabilecek, çünkü daha detaylı çalışabileceğiz." dedi.

Diğer başrol oyuncusu Funda Güray ise, dizide Büşra karakterini canlandırdığını söyleyerek, "Aslında korku ve gerilim tarzı filmlerde bayağı etkileniyorum ve korkuyorum açıkçası. Bana senaryosu geldiğinde, ilk iki üç bölümü okuduğumda gerçekten korktum." diye konuştu.

BluTV Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ korku sinema sektöründe öncü olan yönetmen Alper Mestçi ile çalışmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Yalçındağ sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk bir kaç bölümü izleme fırsatım oldu. Gerçekten müthiş bir proje oldu bence; korku izleyicisi olmamama rağmen... Masum'dan sonra 'farklı bir proje yapalım' dedik. Alper Beyle bir toplantı yaptık. O'nun da çok hevesli olduğunu gördük."

Yönetmen Alper Mestçi ise şunları söyledi: "Sinema filmi gibi değil tabii. Bu çok yeni bir şey. Türk korku seyircisine sinema dışında bir platform sunduğu için BluTV'ye teşekkür ediyorum. Yurtdışında da aslında bu tür platformlarda da korku çok geçerli bir tür olarak düşünüyorum. Hedef kitlesi zaten daha genç seyirci olduğu için sinemada korku filmi izlemeye giden kitleyi çekebilirsek bu platforma, güzel olacak diye düşünüyorum."

Yapımcılığını D Productions'ın üstlendiği, senaryo ve yönetmenliğini Alper Mestçi'nin yaptığı dizinin başrollerinde Funda Güray, Baran Akbulut, Sait Genay, Ferit Kaya, Koray Şahinbaş yer alıyor.

Dizinin konusu ise şöyle; yaşadığı felaketin etkisiyle yıllar sonra doğduğu köye doktor olarak dönmeye karar veren Büşra, geçmişi en az onunki kadar yaralı öğretmen Selim ile geri dönülmez bir yolculuğa çıkar. Gerilimi adım adım artan hikayenin düğümü de, Selim ile Büşra'nın birbirlerini daha iyi tanımasıyla neredeyse çözülmez hâle gelecektir.

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