Bizim Köyün Şarkısı'nın çocuk oyuncuları Bursalılarla buluştu

BKM yapımı imzalı ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filminin çocuk oyuncuları, yönetmen Tuğçe Soysop’ın da katılımıyla Bursa’daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen özel gösterimde Bursalı seyircilerle buluştu.BKM’de ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ adlı tiyatro ile izleyicilerin beğenisini kazanan çocuk oyuncular Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, İlknur ve İkna Külahlıoğlu kardeşler, Dora Dalgıç, Eda Döğer ve Taha Sönmezışık’a Bursalı minikler de büyük ilgi gösterdi.‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ta çocuk oyuncular ile birlikte 1.5 senedir beraber çalıştıklarını belirten filmin yönetmeni Tuğçe Soysop, “Tiyatroyu, sahne üzerinde nasıl davranacaklarını öğrenmişlerdi. Onlar için sinema değişik bir deneyim oldu. Filmimizi çok keyifle, gülerek eğlenerek çektik. Şarkılar söyleyip eğlendik, birbirimizi motive ettik” dedi.14 yaşındaki Berat Efe Parlar ise filmin dostluğu ve kardeşliği anlattığını söyleyerek, “Beraber olursak, imkanımızın olmamasına rağmen, bir şeyi ne kadar çok istersek o şeyi başarabileceğimizi anlatan bir proje oldu” diye konuştu. 11 yaşındaki Dora Dalgıç da, “Filmimiz emek üzerineydi. Hayallerin peşinden gitmeyi anlatıyordu. Bir şeyi düşünün ve gerçekten bunu yapın, ne şartlarda olursanız olun her şeyi yapın” ifadelerini paylaştı. 12 yaşındaki Eda Döğer ise, bu film ile birlikte gerçek dost olmayı öğrendiğini kaydetti.Özel gösterim öncesinde Bursalı çocuklarla buluşan ve onlarla hatıra fotoğrafları çektiren sinema ekibi, atrium alanda ise 2 şarkılık mini de bir konser verdi. Yetişkinlerin de büyük ilgi gösterdiği yönetmen ve oyuncular, filmin gösterildiği salonları ziyaret ederek izleyicilere ‘iyi seyirler’ diledi.

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