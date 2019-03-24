Biyokütle enerji santraline ikinci durdurma kararı

BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline yönelik köylülerin açtığı davada mahkeme, imar planı değişikliğinin iptali hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Köylülerin açtığı bir başka davada da mahkeme, Toprak Koruma Kurulu’nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali’ne karşı çıkan köylüler, hem sahada hem de hukuki alanda mücadelelerini sürdürüyor. Santral inşaatının başlamaması için bölgede 24 saat nöbet tutan köylüler, açılan davalardan da sonuç almaya başladı. Köylülerin Bursa 3. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada, Toprak Koruma Kurulu’nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu davanın ardından köylülere bir sevindirici haber de Bursa 2. İdare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, imar planı değişiklikleri hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin kararında, “Fabrika inşaatı ve müştemilatının etkileşim alanında kaldığından telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar göreceği, kaldı ki 9 numaralı parsel içerisinde izin alınmadan veya bilgi verilmeksizin iş makinesiyle hafriyat kazısı yapıldığı, bu uygulama ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, gelecekte tesisin büyütülmesi durumunda, taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu alanın fabrikanın yayılma ve etki alanı içerisinde kalabilme riskine sahip olduğu, bu nedenle Karaağız Mahallesi 102 ada, 8 ve 9 numaralı parsellerde yapılması ön görülen Biyokütle Enerji Santrali projesinin, etki alanında yer alan 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan taşınmaz kültür varlıkları nedeniyle uygun olmadığı, sonuç olarak raporun bütününde açıklanan nedenle Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 7 Şubat 2018 tarihli kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planın İmar Kanunu’na mekansal planlar yapım yönetmeliğine aykırılık taşıdığı, şehircilik ilkeleri, planları esasları ve kamu yararına uygun ve uygulanabilir olmadığı yönünde görüş ve kanaat oluştuğundan 2577 sayılı kanunun 27 maddesi uyarınca teminat aranmaksızın yürütmeyi durdurulmasına karar verdi” denildi.

Karaağızlılar, yapı ruhsatı iptali davasından da umutlu olduklarını, Biyokütle Enerji Santrali’nin kurulmaması için başlattıkları hukuk mücadelesini kazanacaklarını söyledi.



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