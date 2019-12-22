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Bitlis’te öğrenciler, tarihi mekanları gezip, kendi masallarını yazıyor (Tekrar)

BİTLİS'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor' projesi kapsamında köy öğrencileri tarihi mekanları gezip not alarak kendi masallarını yazıyor. Anadolu'nun kültürel birikiminin...

GENEL 22.12.2019, 12:31
Bitlis’te öğrenciler, tarihi mekanları gezip, kendi masallarını yazıyor (Tekrar)
BİTLİS'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor' projesi kapsamında köy öğrencileri tarihi mekanları gezip not alarak kendi masallarını yazıyor.
Anadolu'nun kültürel birikiminin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı 'Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor' projesiyle, unutulmaya yüz tutmuş birçok kültürel etkinliğin yeninden hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin bir ayağı olan köy öğrencilerine tarihi mekanları gezdirilip, masallar anlatılıyor. Proje kapsamında ilk olarak 'Geleneksel Masal Anlatıcılığı' etkinliklerinde gönüllü olarak yer alan proje koordinatörü Mihraç Kulu, hafta sonu Tatvan’a bağlı Sarıkum köyündeki öğrencilerini alarak Bitlis merkezdeki Etnografya Müzesi’ne getirdi. Müzeyi gezen öğrenciler, kendi masallarını yazmak için notlar aldı. Müzede sergilenen bal mumundan yapılan eserler hakkında bilgiler veren Mihraç Kulu, gezi sonunda öğrencilere masal anlattı. Daha sonra ise öğrencileri çarşı merkezine götüren Kulu, Bitlis’in meşhur yöresel yemeği Büryan ile tanıştırdı.
Amaçlarının öğrencilere kültürel etkinlikleri tanıtmak olduğunu söyleyen Kulu, "Proje kapsamında bugün Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü öğrencilerimiz Bitlis’te bulunan Etnografya Müzesini gezdiler. Müze eğitimi aldılar. Müze eğitimi alırken, masal ve hikayelerle bu eğitimi aldılar. Ayrıca buradan esinlenerek kültürel mirasımızın değerlerini ön plana çıkaracak masal ve hikayeler yazdılar. Verimli ve güzel bir gün geçirdik. Çocuklarımız ilk defa okullarının dışında bir ortamda eğitim gördüler, ilk defa müzeye gittiler. Bitlis merkezi ilk defa gördüler. Çok zengin, dolu dolu bir eğitim geçirdik. Bu durum bizi de çok memnun etti" dedi.
Öğrencilerden Ebru Çalı ise daha önce görmedikleri eserleri müzede gördüklerini söyleyerek, "Biz bugün Tatvan Sarıkum köyünden geldik. Burada görmediğimiz bir sürü şey gördük. Burada öğretmenimiz tarafından hikayeler masallar anlatıldı. Not ettiğim bilgilerde hikaye veya öykü yazacağım. Ben burada öğrendiğim her bilgiyi anne ve babama anlatacağım" ifadelerini kullandı.

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