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Bitlis’te memurlardan Türk Sanat Müziği konseri

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, () - BİTLİS’te memurlardan oluşan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın da izlediği konser dinleyicilerden tam not aldı.  Bitlis'te doktor, mühendis, asker, polis,...

Bitlis’te memurlardan Türk Sanat Müziği konseri

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, () - BİTLİS’te memurlardan oluşan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın da izlediği konser dinleyicilerden tam not aldı. 
Bitlis'te doktor, mühendis, asker, polis, öğretmen ile farklı meslekten müzikseverin bir araya gelerek oluşturduğu koro Türk Sanat Müziği ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Bitlis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde dinleyicilere müzik ziyafeti sunan koro birbirinden eşsiz eserlerle dinleyicilerden tam not aldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın da izlediği konser büyük alkış topladı.
Koronun şefliğini üstlenen Nurullah Eren Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Güley Güner, bu koronun oluşturulması fikrinin Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan’dan çıktığını ve yaklaşık 2 yılık bir çalışma sonucunda ikinci konserlerini verdiklerini söyledi. Korodakilerin büyük özveriyle konser için çalıştıklarını belirten Güner, "Bitlis'te ilk defa böyle bir müzik topluluğu oluşturuldu. Güzel bir etkinlik ve güzel bir çalışma oldu. Daha önce haziran ayında Türk Halk Müziği konserimizi verdik. Şimdi ise konsept değişikliği yapıp Türk Sanat Müziği konserimizi verdik. Arkadaşlarımız çok istekli çok gönüllü" dedi.
Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise, bu koronun devamlı olacağını belirterek, bundan sonra diğer müzik dallarında aynı şekilde kamuda çalışan gönüllü kişilerle birlikte konserler vermeye devam edeceklerini söyledi. Konseri beğeni ile izleyen Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay da korodakilere teşekkür edip, çiçek verdi.

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