Bitlis’te kış için odunlar hazır

BİTLİS’te havaların soğuması ile birlikte doğal gaz şebekesinin bulunmadığı bölgelerde vatandaşlar yakacak hazırlığı yapıyor. Kesilip hazır hale getirilen sobalık odunun tonu, 600 liradan satılıyor.​Bitlis’te uzun yıllardır odun satışı yapan Harun Banus, doğal gazın gelmesi ile birlikte satışlarının önemli ölçüde düştüğünü söyledi. Buna rağmen 5 aydan beridir vatandaşlara kışlık yakacak ihtiyacı için çalıştıklarını belirten Banus, kesilen ve sobalık hazır vaziyete getirilen odunları vatandaşların evlerine kadar teslim ettiklerini ve tonunu 600 liradan sattıklarını söyledi.Doğal gazın gitmediği mahallelerde odun satışını sürdürdüklerini anlatan Banus, "Odun satışlarımız 5 ay öncesinden başladı. Havaların da soğuması ile birlikte de bu satışlar arttı. Vatandaşlarımızın gelip hazır almaları için de öncesinden odunları kırıp hazır hale getiriyoruz ve evlerine kadar da taşıyoruz. Odunlarımızı önceden aldığımız kesim emirleri doğrultusunda Mutki ilçemizde müteahhit firmalardan alarak buraya getiriyoruz" diye konuştu.