Bitlis’te kadınlara hem yardım hem hediye

BİTLİS Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bitlis'te 14 yıldır faaliyet yürüten Bitlis Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği üyesi kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü dolasıyısıyla kadınları evlerinde ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. Bitlis Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği Başkanı Hatıra Serkehni, derneğin 70 üyesi bulunduğunu belirterek, her yıl 8 Mart ve özel günleri kutladıklarını söyledi. Serkehni, şöyle konuştu:

"Bu yıl da dernek üyelerimiz tarafından belirlenen 60’a yakın yardıma muhtaç, yetim, dul ve şiddete maruz kalan kadınlarımıza hem destek olmak hem de bugün de yanlarında olmak için bir program düzenledik. Yanımızda getirdiğimiz yardımlarımızı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül ve hediyelerimizi de kendilerine verdik. Kadınlara değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımlarıdır. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır düşüncesi değil, her başarılı erkeğin yanında bir başarılı kadın vardır diyoruz. Bizler güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak kadını ve erkeği ile tüm toplum kesimlerini güçlendirmek haklı taleplerini biran önce gerçekleştirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki kadınlarımızın hayata daha fazla katılmaları kadın zarafeti ile şekillenen bir sosyal hayatta da aydınlık bir geleceğe ulaşmamızın yegane koşuludur."



FOTOĞRAFLI